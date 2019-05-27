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Espreso.tvОбществоВерховный Суд отказался рассматривать отмену роспуска Рады Зеленским

Верховный Суд отказался рассматривать отмену роспуска Рады Зеленским

Верховный Суд Украины отказался открывать производство по иску к президенту Украины Владимира Зеленского о признании противоправным и недействительным указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Верховного Суда.

Свое решение суд аргументировал тем, что рассмотрение такого дела относится к юрисдикции Конституционного Суда Украины.

"Верховный Суд пришел к выводу, что по содержанию положений ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 150 Конституции Украины проверка на предмет соответствия Конституции Украины всех без исключения правовых актов Верховной Рады Украины и президента Украины относится к полномочиям Конституционного Суда Украины", - говорится в сообщении.

Определение Верховного Суда от 27 мая 2019 г. по делу № 9901/275/19 может быть обжаловано в Большой Палате Верховного Суда в течение 15 дней со дня его принятия.

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