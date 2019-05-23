Указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силу
23 мая, 2019, 08:55
В четверг, 23 мая, вступил в силу указ №303/2019 президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов 21 июля
Указ был обнародован в правительственном издании "Урядовый курьер" .
"Руководствуясь ч. 2 ст. 77, ч. 6 и 7 ст. 83, п. 1 ч. 2 ст. 90 Конституции Украины и в соответствии с п. 7 и 8 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины постановляю: 1. Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины VIII созыва. 2. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 ", - говорится в указе.
Третьим пунктом указа президент поручил Кабмину обеспечить финансирование внеочередных выборов парламента.
- Напомним, 20 мая во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады, потребовал увольнения глав СБУ, ГПУ и Минобороны , а также предложил правительству уйти в отставку.
- Также Зеленский потребовал от действующей Верховной Рады отмены депутатской неприкосновенности, возвращения уголовной ответственности за незаконное обогащение и принятия избирательного кодекса с нормой о выборах по открытым спискам.
- Владимир Зеленский подал законопроект об изменении системы выборов нардепов. Законопроект предусматривал выборы народных депутатов по пропорциональной избирательной системе с закрытыми списками, снижение барьера прохождения партий в Раду до 3% и отмену мажоритарной системы.
- Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах.
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