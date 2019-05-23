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Espreso.tvОбществоУказ Зеленского о роспуске Рады вступил в силу

Указ Зеленского о роспуске Рады вступил в силу

В четверг, 23 мая, вступил в силу указ №303/2019 президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов 21 июля

Указ был обнародован в правительственном издании "Урядовый курьер" .

"Руководствуясь ч. 2 ст. 77, ч. 6 и 7 ст. 83, п. 1 ч. 2 ст. 90 Конституции Украины и в соответствии с п. 7 и 8 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины постановляю: 1. Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины VIII созыва. 2. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 ", - говорится в указе.

Третьим пунктом указа президент поручил Кабмину обеспечить финансирование внеочередных выборов парламента.

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