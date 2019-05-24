"Народный фронт" внес в КС подписанное 62 нардепами представление о правомерности роспуска Рады
Об этом заявил народный депутат от "Народного фронта" Андрей Тетерук, передает Еспресо.TV
"Уважаемые друзья, уважаемые депутаты, можно по состоянию на сейчас говорить как об свершившемся факте об обращении народных депутатов в количестве 62 человек с соответствующим представлением в Конституционный суд об обжаловании неконституциного указа президента о роспуске Верховной Рады", - сказал он.
По его словам, представление подписали 62 народных депутата. Большинство из "Народного фронта", но присоединились и другие народные депутаты.
Мы утверждаем, что коалиция фракции "Европейская Украина" была сформирована в соответствии с действующим законодательством. Она прекратила свою деятельность соответствующим заявлением фракции "Народного фронта" 17 мая 2019 года. Именно в этот день председатель Верховной Рады объявил о прекращении деятельности коалиции "Европейская страна". Именно с этого дня, 17 мая 2019 года, начался тридцатидневный срок формирования коалиции, определенный действующей Конституцией ", - сказал Тетерук.
- Напомним, 20 мая во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады, потребовал увольнения глав СБУ, ГПУ и Минобороны, а также предложил правительству уйти в отставку.
- Также Зеленский потребовал от действующей Верховной Рады отмены депутатской неприкосновенности, возвращения уголовной ответственности за незаконное обогащение и принятия избирательного кодекса с нормой о выборах по открытым спискам.
- Владимир Зеленский подал законопроект об изменении системы выборов нардепов. Законопроект предусматривал выборы народных депутатов по пропорциональной избирательной системе с закрытыми списками, снижение барьера прохождения партий в Раду до 3% и отмену мажоритарной системы.
- Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах.
- 23 мая, вступил в силу указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов 21 июля.
- В Верховный суд подали уже три исковых заявления, которыми оспаривается указ президента.
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