"Народный фронт" внес в КС подписанное 62 нардепами представление о правомерности роспуска Рады

24 мая, 2019, 15:18

23 мая фракция "Народный фронт" внес в Конституционный суд подписаннок 62 нардепами представление о правомерности роспуска Рады

Об этом заявил народный депутат от "Народного фронта" Андрей Тетерук, передает Еспресо.TV

"Уважаемые друзья, уважаемые депутаты, можно по состоянию на сейчас говорить как об свершившемся факте об обращении народных депутатов в количестве 62 человек с соответствующим представлением в Конституционный суд об обжаловании неконституциного указа президента о роспуске Верховной Рады", - сказал он.

По его словам, представление подписали 62 народных депутата. Большинство из "Народного фронта", но присоединились и другие народные депутаты.

Мы утверждаем, что коалиция фракции "Европейская Украина" была сформирована в соответствии с действующим законодательством. Она прекратила свою деятельность соответствующим заявлением фракции "Народного фронта" 17 мая 2019 года. Именно в этот день председатель Верховной Рады объявил о прекращении деятельности коалиции "Европейская страна". Именно с этого дня, 17 мая 2019 года, начался тридцатидневный срок формирования коалиции, определенный действующей Конституцией ", - сказал Тетерук.