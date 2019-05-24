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Espreso.tvОбществоВ Верховный суд поступил третий иск о роспуске Рады

В Верховный суд поступил третий иск о роспуске Рады


фото: zik
В Кассационный суд в составе Верховного суда поступило заявление о признании противозаконными действий президента Украины Владимира Зеленского о прекращении полномочий Верховной Рады

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Заявление подано физическим лицом непосредственно в канцелярию Кассационного административного суда в составе Верховного суда сегодня, 24 мая 2019 года. Дело зарегистрировано под номером 9901/280/19.

Таким образом в Верховный суд поданы уже три исковых заявления, которыми оспаривается указ президента от 21.05.2019 года № 303/2019.

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