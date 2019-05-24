В Верховный суд поступил третий иск о роспуске Рады
24 мая, 2019, 15:16
В Кассационный суд в составе Верховного суда поступило заявление о признании противозаконными действий президента Украины Владимира Зеленского о прекращении полномочий Верховной Рады
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Заявление подано физическим лицом непосредственно в канцелярию Кассационного административного суда в составе Верховного суда сегодня, 24 мая 2019 года. Дело зарегистрировано под номером 9901/280/19.
Таким образом в Верховный суд поданы уже три исковых заявления, которыми оспаривается указ президента от 21.05.2019 года № 303/2019.
- Напомним, 20 мая во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады, потребовал увольнения глав СБУ, ГПУ и Минобороны, а также предложил правительству уйти в отставку.
- Также Зеленский потребовал от действующей Верховной Рады отмены депутатской неприкосновенности, возвращения уголовной ответственности за незаконное обогащение и принятия избирательного кодекса с нормой о выборах по открытым спискам.
- Владимир Зеленский подал законопроект об изменении системы выборов нардепов. Законопроект предусматривал выборы народных депутатов по пропорциональной избирательной системе с закрытыми списками, снижение барьера прохождения партий в Раду до 3% и отмену мажоритарной системы.
- Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах.
Читайте также
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса
-
Читайте также
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса