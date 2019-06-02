В Венеции гигантский круизный лайнер протаранил теплоход
2 июня, 2019, 15:32
В итальянском городе Венеция круизный лайнер врезался в туристический теплоход
Об этом со ссылкой на ANSA сообщает "Укринформ".
В воскресенье, 2 июня, лайнер Opera судоходной компании MSC направлялся к пристани Сан-Базилио, но при швартовке врезался кормовой стороной в прогулочный теплоход Michelangelo.
Два человека на теплоходе получили легкие травмы, еще двое были доставлены в больницу для обследования. Гражданство пострадавших не сообщается.
- Напомним, что 30 мая в столице Венгрии во время прогулки по Дунаю затонул катер, на борту которого находились 33 туристов. На видео можно увидеть, что движение на Дунае в момент аварии был очень плотным и шел сильный дождь.
- Позже стало известно, что капитаном корабля, который врезался в затонувший в Венгрии теплоход, был украинец.
- А прогулочный теплоход "Русалка", затонувшего после столкновения с круизным лайнером, был построен в 1949 году в Херсоне и в этом году ему исполнилось бы 70 лет.
- 30 мая полиция Венгрии задержала капитана круизного теплохода, столкнувшегося с прогулочным катером на реке Дунай в Будапеште, в результате чего погибли как минимум семь человек.
- 1 июня суд в Венгрии в месяц взял под арест украинского капитана затонувшего парохода, в результате аварии которого в Будапеште погибли люди.
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