В Венеции гигантский круизный лайнер протаранил теплоход

2 июня, 2019, 15:32

В итальянском городе Венеция круизный лайнер врезался в туристический теплоход

Об этом со ссылкой на ANSA сообщает "Укринформ".

В воскресенье, 2 июня, лайнер Opera судоходной компании MSC направлялся к пристани Сан-Базилио, но при швартовке врезался кормовой стороной в прогулочный теплоход Michelangelo.

Два человека на теплоходе получили легкие травмы, еще двое были доставлены в больницу для обследования. Гражданство пострадавших не сообщается.