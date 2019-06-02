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Espreso.tvМирВ Венеции гигантский круизный лайнер протаранил теплоход

В Венеции гигантский круизный лайнер протаранил теплоход


фото: ANSA
В итальянском городе Венеция круизный лайнер врезался в туристический теплоход

Об этом со ссылкой на ANSA сообщает "Укринформ".

В воскресенье, 2 июня, лайнер Opera судоходной компании MSC направлялся к пристани Сан-Базилио, но при швартовке врезался кормовой стороной в прогулочный теплоход Michelangelo.

Два человека на теплоходе получили легкие травмы, еще двое были доставлены в больницу для обследования. Гражданство пострадавших не сообщается.

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