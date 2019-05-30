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Espreso.tvМирЗатонувший в Будапеште с туристами теплоход построили 70 лет назад в Херсоне

Затонувший в Будапеште с туристами теплоход построили 70 лет назад в Херсоне


фото: hvg
Прогулочный теплоход "Русалка", затонувший в среду вечером в Будапеште после столкновения с круизным лайнером, был построен в 1949 году и в этом году ему исполнилось бы 70 лет

Об этом сообщает " Европейская правда " со ссылкой на hvg.hu .

Согласно Судебному реестру, "Русалка" была моторным пассажирским судном проекта 544 ("Москвич"), построенным в 1949 гду Херсонской судостроительной компанией.

Его длина составляла 27,25 метра, ширина - 4,8 метра. Корабль приводился в движение 150-сильным двигателем, и его палуба могла вместить до 150 человек. Скорость судна достигала 19 км/ч.

С 1949 по 1992 год корабль использовался только в Советском Союзе. В 1992 году он стал собственностью венгерской компании SZOT Cruises, а в 2003 году был передан компании Panorama Deck Kft.

Прогулочный корабль "Русалка" затонул в среду вечером в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии.

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