В Будапеште затонула туристическая лодка, 7 погибших

30 мая, 2019, 09:44

29 мая во Будапеште в результате аварии туристической лодки "Hableany" ("Русалка") погибли семь туристов из Южной Кореи

Об этом сообщает 444.hu .

Около 21:00 в среду лодка затонула после того, как в нее врезалось другое судно. Лодка столкнулась с большим кораблем длиной около 130 метров и быстро затонула.

В момент столкновения "Русалка" стояла на якоре неподалеку от моста Маргит через Дунай.

На лодке находилось 33 корейских туриста и два венгерских члена экипажа. Авария произошла во время плохой погоды, шел сильный дождь и на реке были высокие волны.

Семь человек спасли, сейчас идет поиск 19 пропавших людей.

Прогулочная лодка "Hableany"