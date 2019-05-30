//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Будапеште затонула туристическая лодка, 7 погибших

В Будапеште затонула туристическая лодка, 7 погибших

29 мая во Будапеште в результате аварии туристической лодки "Hableany" ("Русалка") погибли семь туристов из Южной Кореи

Об этом сообщает 444.hu .

Около 21:00 в среду лодка затонула после того, как в нее врезалось другое судно. Лодка столкнулась с большим кораблем длиной около 130 метров и быстро затонула.

В момент столкновения "Русалка" стояла на якоре неподалеку от моста Маргит через Дунай.

На лодке находилось 33 корейских туриста и два венгерских члена экипажа. Авария произошла во время плохой погоды, шел сильный дождь и на реке были высокие волны.

Семь человек спасли, сейчас идет поиск 19 пропавших людей.

Прогулочная лодка "Hableany"

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 мая, 2019 четверг

больше новостей

30 мая, 2019 четверг

29 мая, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать