Появилось видео аварии катера в Будапеште, в которой погибли 7 туристов
На кадрах можно увидеть, что движение на Дунае в момент аварии было очень плотным. Также сообщается, что в среду вечером был сильный дождь.
Прогулочный катер "Русалка", на борту которого находились 33 корейских туриста, шел прямо в направлении парламента.
Позади него двигался большой экскурсионный 130-метровый лайнер, скорость которого была намного больше.
Когда оба корабля находились возле моста Маргит, лайнер повернул направо и, скорее всего, врезался в "Русалку", которая от удара быстро затонула.
В результате аварии погибли 7 человек, 7 удалось спасти, еще 21 считаются пропавшими без вести, продолжается спасательная операция.
Ранее сообщалось, что в столице Венгрии во время прогулки по Дунаю затонул катер, на борту которого находились 33 туриста.