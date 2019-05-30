Появилось видео аварии катера в Будапеште, в которой погибли 7 туристов

30 мая, 2019, 11:58

В Сети появилось видео с камеры наблюдения, на котором зафиксировано аварию в Будапеште прогулочного катера с южнокорейскими туристами, в результате которой погибли по меньшей мере семь человек

На кадрах можно увидеть, что движение на Дунае в момент аварии было очень плотным. Также сообщается, что в среду вечером был сильный дождь.

Прогулочный катер "Русалка", на борту которого находились 33 корейских туриста, шел прямо в направлении парламента.

Позади него двигался большой экскурсионный 130-метровый лайнер, скорость которого была намного больше.

Когда оба корабля находились возле моста Маргит, лайнер повернул направо и, скорее всего, врезался в "Русалку", которая от удара быстро затонула.

В результате аварии погибли 7 человек, 7 удалось спасти, еще 21 считаются пропавшими без вести, продолжается спасательная операция.

Ранее сообщалось, что в столице Венгрии во время прогулки по Дунаю затонул катер, на борту которого находились 33 туриста.