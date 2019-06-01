В Венгрии арестовали украинского капитана затонувшего судна

1 июня, 2019, 19:55

Суд в Венгрии на месяц взял под арест украинского капитана затонувшего парохода, в результате аварии которого в Будапеште погибли люди

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Суд в столице Венгрии Будапеште постановил взять под арест гражданина Украины, капитана круизного судна, которое столкнулось с прогулочным катером на Дунае, в результате чего погибли по крайней мере семь пассажиров катера.

По решению суда, 64-летний капитан, которого называют как Юрий С., из Одессы, взят под арест сроком на один месяц.

По словам его адвоката, суд также установил возможность выйти на свободу под залог, но прокуратура сразу обжаловала этот пункт, потому капитан остается под стражей.

Как сообщает агентство France Presse со ссылкой на представителя суда, 1 июня ему предъявили обвинение, но не уточнили, какое именно.