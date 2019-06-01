В Венгрии арестовали украинского капитана затонувшего судна
1 июня, 2019, 19:55
Суд в Венгрии на месяц взял под арест украинского капитана затонувшего парохода, в результате аварии которого в Будапеште погибли люди
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Суд в столице Венгрии Будапеште постановил взять под арест гражданина Украины, капитана круизного судна, которое столкнулось с прогулочным катером на Дунае, в результате чего погибли по крайней мере семь пассажиров катера.
По решению суда, 64-летний капитан, которого называют как Юрий С., из Одессы, взят под арест сроком на один месяц.
По словам его адвоката, суд также установил возможность выйти на свободу под залог, но прокуратура сразу обжаловала этот пункт, потому капитан остается под стражей.
Как сообщает агентство France Presse со ссылкой на представителя суда, 1 июня ему предъявили обвинение, но не уточнили, какое именно.
- Напомним, что 30 мая в столице Венгрии во время прогулки по Дунаю затонул катер, на борту которого находились 33 туристов. На видео можно увидеть, что движение на Дунае в момент аварии было очень плотным и шел сильный дождь.
- Позже стало известно, что капитаном корабля, который врезался в затонувший в Венгрии теплоход, является украинец.
- А прогулочный теплоход "Русалка", затонувший после столкновения с круизным лайнером, был построен в 1949 году в Херсоне и в этом году ему исполнилось бы 70 лет.
- 30 мая полиция Венгрии задержала капитана круизного теплохода, столкнувшегося с прогулочным катером на реке Дунай в Будапеште, в результате чего погибли как минимум семь человек.