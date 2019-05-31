В Венгрии задержали украинского капитана затонувшего катера
31 мая, 2019, 09:15
Полиция Венгрии задержала украинского капитана катера Mermaid, который в результате аварии затонул в Будапеште на Дунае
Об этом сообщает BBC.
Полиция задержала капитана прогулочного катера, которым оказался 64-летний гражданин Украины. По версии следствия, он допустил небрежность, которая привела к массовым жертвам.
- Напомним, что 30 мая в столице Венгрии во время прогулки по Дунаю затонул катер, на борту которого находились 33 туриста. На видео можно увидеть, что движение на Дунае в момент аварии было очень плотным и шел сильный дождь.
- Позже стало известно, что капитаном корабля, который врезался в затонувший в Венгрии теплоход, был украинец.
- А прогулочный теплоход "Русалка", который затонул после столкновения с круизным лайнером, был построен в 1949 году в Херсоне и в этом году ему исполнилось бы 70 лет.