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Espreso.tvОбществоВ Венгрии задержали украинского капитана затонувшего катера

В Венгрии задержали украинского капитана затонувшего катера

Полиция Венгрии задержала украинского капитана катера Mermaid, который в результате аварии затонул в Будапеште на Дунае

Об этом сообщает BBC.

Полиция задержала капитана прогулочного катера, которым оказался 64-летний гражданин Украины. По версии следствия, он допустил небрежность, которая привела к массовым жертвам.

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