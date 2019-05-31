ЦИК зарегистрировала 9 кандидатов в нардепы

31 мая, 2019, 20:50

ЦИК зарегистрировала первых известных кандидатов в депутаты: три действующих нардепа и экс-мэр Ирпеня

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook .

Центризбирком 31 мая зарегистрировал девять кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах на досрочных выборах в парламент, говорится в сообщении.

Отмечается, что среди новых кандидатов есть три народных депутата Вадим Кривохатько (округ №82 в Запорожской области), Леонид Климов (округ №137 в Одесской области) и Александр Супруненко (округ №216 в Киеве).

Отмечается, что все они были избраны в Верховную Раду Украины VIII созыва на этих округах.

Среди зарегистрированных кандидатов - бывший мэр Ирпеня Владимир Карпалюк (округ №95 в Киевской области) и ряд других лиц.

Отмечается, что всего на конец мая ЦИК зарегистрировала десять кандидатов в президенты.