ЦИК зарегистрировала 9 кандидатов в нардепы
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook .
Центризбирком 31 мая зарегистрировал девять кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах на досрочных выборах в парламент, говорится в сообщении.
Отмечается, что среди новых кандидатов есть три народных депутата Вадим Кривохатько (округ №82 в Запорожской области), Леонид Климов (округ №137 в Одесской области) и Александр Супруненко (округ №216 в Киеве).
Отмечается, что все они были избраны в Верховную Раду Украины VIII созыва на этих округах.
Среди зарегистрированных кандидатов - бывший мэр Ирпеня Владимир Карпалюк (округ №95 в Киевской области) и ряд других лиц.
Отмечается, что всего на конец мая ЦИК зарегистрировала десять кандидатов в президенты.
- Напомним, 29 мая Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата-самовыдвиженца на внеочередных парламентских выборах - Владимира Пригладя в одномандатном избирательном округе № 214.
- 29 мая ЦИК отменила справки для изменения места голосования, отныне в отдел Госреестра избирателей нужно подавать только заявление и паспорт.
- 30 мая ЦИК предоставил разрешение 50 общественным организациям наблюдать за выборами нардепов Рады.
- В Центризбиркоме заявили, что кандидатам в народные депутаты не придется нести в ЦИК декларацию, ее нужно заполнить на сайте НАПК.