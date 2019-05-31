//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЦИК зарегистрировала 9 кандидатов в нардепы

ЦИК зарегистрировала 9 кандидатов в нардепы

ЦИК зарегистрировала первых известных кандидатов в депутаты: три действующих нардепа и экс-мэр Ирпеня

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook .

Центризбирком 31 мая зарегистрировал девять кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах на досрочных выборах в парламент, говорится в сообщении.

Отмечается, что среди новых кандидатов есть три народных депутата Вадим Кривохатько (округ №82 в Запорожской области), Леонид Климов (округ №137 в Одесской области) и Александр Супруненко (округ №216 в Киеве).

Отмечается, что все они были избраны в Верховную Раду Украины VIII созыва на этих округах.

Среди зарегистрированных кандидатов - бывший мэр Ирпеня Владимир Карпалюк (округ №95 в Киевской области) и ряд других лиц.

Отмечается, что всего на конец мая ЦИК зарегистрировала десять кандидатов в президенты.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

31 мая, 2019 пятница

больше новостей

31 мая, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать