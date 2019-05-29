29 мая, 2019, 16:15

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата-самовыдвиженца на внеочередных парламентских выборах

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook .

ЦИК зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты, который баллотируется в одномандатном избирательном округе № 214 в порядке самовыдвижения, говорится в сообщении.

Отмечается, что рассмотрев заявление и другие документы и установив их соответствие требованиям избирательного закона, комиссия зарегистрировала Пригладя Владимира Викторовича кандидатом в нардепы в одномандатном избирательном округе № 214 в порядке самовыдвижения.

Отмечается, что Пригладя родился 8 декабря 1976 года в городе Хмельницком, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо - предприниматель, беспартийный, проживает в с. Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области, судимость отсутствует.