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Espreso.tvОбществоЦИК зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты

ЦИК зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата-самовыдвиженца на внеочередных парламентских выборах

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook .

ЦИК зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты, который баллотируется в одномандатном избирательном округе № 214 в порядке самовыдвижения, говорится в сообщении.

Отмечается, что рассмотрев заявление и другие документы и установив их соответствие требованиям избирательного закона, комиссия зарегистрировала Пригладя Владимира Викторовича кандидатом в нардепы в одномандатном избирательном округе № 214 в порядке самовыдвижения.

Отмечается, что Пригладя родился 8 декабря 1976 года в городе Хмельницком, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо - предприниматель, беспартийный, проживает в с. Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области, судимость отсутствует.

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