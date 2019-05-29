ЦИК отменила справки для изменения места голосования
29 мая, 2019, 16:09
ЦИК отменила документ-подтверждение, которое предоставляли избиратели для изменения места голосования
Об этом сообщает гражданская сеть "Опора" в Facebook.
"Центральная избирательная комиссия внесла изменения в свое постановление №893 от 13 сентября 2012 года, которым исключила необходимость при изменении места голосования предоставлять подтверждающий документ. Теперь только заявление и паспорт", - говорится в сообщении.
Ранее необходимо было, кроме заявления и паспорта, предоставлять еще документы, подтверждающие необходимость изменения места голосования: справка с работы или учебы, билеты на самолет или поезд, договор аренды жилья.
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