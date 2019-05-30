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Espreso.tvОбществоЦИК разрешила 50 общественным организациям наблюдать за выборами

ЦИК разрешила 50 общественным организациям наблюдать за выборами

ЦИК дала разрешение 50 общественным организациям наблюдать за выборами нардепов в Раду

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

По состоянию на 30 мая 2019 года Центризбирком разрешил 50 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время внеочередных парламентских выборов, говорится в сообщении.

Кроме того, ЦИК утвердила изменения в порядок финансирования окружных избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий заграничных участков за счет средств госбюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов.

Отмечается, что ЦИК провела жеребьевку по включению кандидатур в состав окружных избирательных комиссий по внеочередным выборам народных депутатов.

Определено, что в состав ОИК будут входить, кроме кандидатур от шести политических партий, депутатские фракции которых зарегистрированы в аппарате Верховной Рады текущего созыва, представители 25 политических партий, кандидаты в нардепы от которых зарегистрированы в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах.

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