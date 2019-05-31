ЦИК: Кандидатам в депутаты придется заполнять декларацию на сайте НАПК
31 мая, 2019, 19:31
Кандидатам в народные депутаты не придется нести в ЦИК декларацию, ее нужно заполнить на сайте НАПК
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.
Обращаем внимание политических партий, которые намерены выдвигать кандидатов в народные депутаты Украины, и лиц, которые будут баллотироваться кандидатами в нардепы, что среди документов, которые подаются для регистрации кандидатов, декларация лица в Центральную избирательную комиссию не подается, говорится в сообщении.
Отмечается, что по закону о противодействии коррупции кандидатам в нардепы необходимо будет заполнить декларацию на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
- Напомним, 29 мая Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата-самовыдвиженца на внеочередных парламентских выборах - Владимира Пригладя в одномандатном избирательном округе № 214.
- 29 мая ЦИК отменила справки для изменения места голосования, отныне в отдел Госреестра избирателей нужно подавать только заявление и паспорт.
- 30 мая ЦИК предоставил разрешение 50 общественным организациям наблюдать за выборами нардепов Рады.