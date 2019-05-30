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Espreso.tvОбществоДоллар на межбанке почти "дорос" до 27 грн

Доллар на межбанке почти "дорос" до 27 грн


фото: bank.gov.ua
Доллар подорожал еще в среднем на 20 копеек, евро прибавил 17 копеек

Об этом сообщает РБК-Украина.

Курс доллара на межбанке в продаже 30 мая 2019 года вырос на 21 копейку до 26,95 грн/доллар, курс покупки до 26,91 гривен за доллар. Курс евро в продажи вырос на 17 копеек до 26,96 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,91500 - 26,9500 грн/доллар, евро 29,9321 - 29,9684 грн/евро, российский рубль 0,4136 - 0,4142 грн/рубль.

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