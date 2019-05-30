Доллар на межбанке почти "дорос" до 27 грн
30 мая, 2019, 17:58
Доллар подорожал еще в среднем на 20 копеек, евро прибавил 17 копеек
Об этом сообщает РБК-Украина.
Курс доллара на межбанке в продаже 30 мая 2019 года вырос на 21 копейку до 26,95 грн/доллар, курс покупки до 26,91 гривен за доллар. Курс евро в продажи вырос на 17 копеек до 26,96 гривен за евро.
По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,91500 - 26,9500 грн/доллар, евро 29,9321 - 29,9684 грн/евро, российский рубль 0,4136 - 0,4142 грн/рубль.
- Напомним, Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару на 27 копеек. По состоянию на 30 мая НБУ установил официальный курс доллара на уровне 26,68 грн.
- Украинские аналитики считают, что в 2019 году курс доллара вряд превысит уровня 29 грн/доллар, а к концу лета не оставит диапазон 26-28 грн/доллар.
- Аналитики инвестбанка Morgan Stanley ожидают, что к концу 2019 курс гривни снизится к доллару на 4 грн - в среднем до 31 гривни за доллар.
- Международный валютный фонд рассчитывает на ослабление среднегодового курса гривны к 28,681 грн/$1 в 2019 году и 29,958 грн/$1 в 2020 году.
- А международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что курс национальной валюты Украины в 2019 году девальвирует до уровня 28,86 гривни за доллар.