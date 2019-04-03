В Morgan Stanley предусматривают падения гривны до 31 за доллар

3 апреля, 2019, 11:27

Аналитики инвестбанка Morgan Stanley ожидают, что к концу 2019 курс гривны снизится к доллару на 4 грн - в среднем до 31 гривны за доллар

Об этом сообщает НВ Бизнес, ссылаясь на отчет Morgan Stanley.

К концу 2020 года, по прогнозам аналитиков, курс гривны относительно доллара снизится еще сильнее - до 32,5 грн / долл.

В 2020 году аналитики Morgan Stanley ожидают, что НБУ снизит учетную ставку до 14%, а к концу этого года стоимость долгов Украины снизиться до 16%.

Также специалисты американского инвестбанка предусматривают снижение темпов роста ВВП до 2,7% в 2019 году и 2,6% в 2020 году. Дефицит текущего счета прогнозируют на уровне 4% от ВВП в 2019 и 3,6% в 2020.

"Политическая, макроэкономическая неопределенность для инвестиций, повышение тарифов на газ, высокая инфляция, сдерживает потребление домохозяйств", - так тезисно описывается экономическая ситуация в Украине в отчете Morgan Stanley.