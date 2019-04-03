В Morgan Stanley предусматривают падения гривны до 31 за доллар
Об этом сообщает НВ Бизнес, ссылаясь на отчет Morgan Stanley.
К концу 2020 года, по прогнозам аналитиков, курс гривны относительно доллара снизится еще сильнее - до 32,5 грн / долл.
В 2020 году аналитики Morgan Stanley ожидают, что НБУ снизит учетную ставку до 14%, а к концу этого года стоимость долгов Украины снизиться до 16%.
Также специалисты американского инвестбанка предусматривают снижение темпов роста ВВП до 2,7% в 2019 году и 2,6% в 2020 году. Дефицит текущего счета прогнозируют на уровне 4% от ВВП в 2019 и 3,6% в 2020.
"Политическая, макроэкономическая неопределенность для инвестиций, повышение тарифов на газ, высокая инфляция, сдерживает потребление домохозяйств", - так тезисно описывается экономическая ситуация в Украине в отчете Morgan Stanley.
- Напомним, в Нацбанке отмечают, что сейчас курс гривны ведет себя довольно необычно, частности, нет девальвации гривны, которая начиналась в декабре и продолжалась большую часть января. Председатель Совета НБУ перечислил несколько причин, по которым не стоит беспокоиться из-за курса гривны .
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