МВФ прогнозирует ослабление гривни к доллару

11 апреля, 2019, 09:53

Международный валютный фонд рассчитывает на ослабление среднегодового курса гривны до 28,681 грн / $ 1 в 2019 году и 29,958 грн / $ 1 в 2020 году

В обновленном World Economic Outlook (WEO) при пересчете ВВП с гривни в доллары для 2019 года использует среднегодовой курс 28,681 грн / $ 1, а для 2020 - 29,958 грн / $ 1, что почти соответствует предыдущим оценкам от октября прошлого года, передает Интерфакс-Украина .

В октябре МВФ предусматривал снижение курса гривны в 2019 году до 28,655 грн / $ 1, а в 2020 году - до 29,925 грн / $ 1.

Согласно обновленным оценкам МВФ, в 2021 году украинская валюта может подешеветь до 30,55 грн / $ 1, в 2022 году - до 31,01 грн / $ 1, в 2023 году - до 31,47 грн / $ 1 и в 2024 году - до 31,94 грн / $ 1.

За это время номинальный ВВП Украины в долларах вырастет с $ 134, 89 млрд в этом году до $ 206, 73 млрд в 2024 году, предполагают эксперты фонда.

Согласно обнародованным МВФ данным, в прошлом году долларовый ВВП Украины достиг $ 124, 6 млрд по сравнению с $ 112, 13 млрд в 2017 году при небольшом ослаблении гривны - до 27,19 грн / $ 1 с 26,6 грн / $ 1.

Как сообщалось, госбюджет-2019 базируется на прогнозе среднегодового курса гривни 29,3 грн / $ 1.

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