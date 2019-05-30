Доллар резко вырос в цене

Об этом говорится в данных Нацбанка.

Станет 30 мая НБУ установил официальный курс доллара на уровне 26,68 грн.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,77 грн (на 29 мая - 29,55 грн).

Напомним, украинские аналитики считают, что в 2019 курс доллара вряд достигнет выше уровня 29 грн/доллар , а к концу лета не оставит диапазон 26-28 грн/доллар.

Аналитики инвестбанка Morgan Stanley ожидают, что к концу 2019 курс гривни снизится к доллару на 4 грн - в среднем до 31 гривни за доллар.

Международный валютный фонд рассчитывает на ослабление среднегодового курса гривни к 28,681 грн/$ 1 в 2019 году и 29,958 грн/$ 1 в 2020 году.