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Espreso.tvОбществоДоллар резко вырос в цене

Доллар резко вырос в цене

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 27 копеек

Об этом говорится в данных Нацбанка.

Станет 30 мая НБУ установил официальный курс доллара на уровне 26,68 грн.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,77 грн (на 29 мая - 29,55 грн).

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