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Fitch прогнозирует существенное ослабление гривны относительно доллара уже в 2019 году


фото: bank.gov.ua
Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что курс национальной валюты Украины в 2019 году девальвирует до уровня 28,86 гривны за доллар

Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ", ссылаясь на недавний аналитический отчет Fitch по кредитному рейтингу Нафтогаза.

В 2020 году, согласно прогнозу агентства, доллар подорожает еще больше. По прогнозам аналитиков, курс доллара в 2020 году должна вырасти до 30,6 гривны за доллар.

  • Напомним, в Нацбанке отмечают, что сейчас курс гривны ведет себя довольно необычно, в частности, нет девальвации гривны, которая начиналась в декабре и продолжалась большую часть января. Председатель Совета НБУ перечислил несколько причин, по которым не стоит беспокоиться из-за курса гривны .

  • Аналитики инвестбанка Morgan Stanley ожидают , что к концу 2019 курс гривны снизится к доллару на 4 грн - в среднем до 31 гривны за доллар.

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