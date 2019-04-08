Fitch прогнозирует существенное ослабление гривны относительно доллара уже в 2019 году

8 апреля, 2019, 10:58

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что курс национальной валюты Украины в 2019 году девальвирует до уровня 28,86 гривны за доллар

Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ", ссылаясь на недавний аналитический отчет Fitch по кредитному рейтингу Нафтогаза.

В 2020 году, согласно прогнозу агентства, доллар подорожает еще больше. По прогнозам аналитиков, курс доллара в 2020 году должна вырасти до 30,6 гривны за доллар.