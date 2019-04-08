Fitch прогнозирует существенное ослабление гривны относительно доллара уже в 2019 году
Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ", ссылаясь на недавний аналитический отчет Fitch по кредитному рейтингу Нафтогаза.
В 2020 году, согласно прогнозу агентства, доллар подорожает еще больше. По прогнозам аналитиков, курс доллара в 2020 году должна вырасти до 30,6 гривны за доллар.
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Напомним, в Нацбанке отмечают, что сейчас курс гривны ведет себя довольно необычно, в частности, нет девальвации гривны, которая начиналась в декабре и продолжалась большую часть января. Председатель Совета НБУ перечислил несколько причин, по которым не стоит беспокоиться из-за курса гривны .
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Аналитики инвестбанка Morgan Stanley ожидают , что к концу 2019 курс гривны снизится к доллару на 4 грн - в среднем до 31 гривны за доллар.
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