Аналитики объяснили, каких "пиков" может достичь курс доллара к концу года

24 апреля, 2019, 16:55

В течение 2019 года курс доллара вряд ли превысит уровень 29 грн/доллар, а к концу лета не оставит диапазона 26-28 грн/доллар

Об этом старший аналитик Альпари Вадим Иосуб сказал в интервью РБК-Украина.

Аналитик отметил, что опыт предыдущих лет показывает, что лето - сезон затишья на валютном рынке и период укрепления гривни, который, как правило, сменялся ее ослаблением в конце лета - начале осени.

"Конечно, движение гривни последние годы не является гарантией того, что именно так она поведет себя на этот раз, но этот сценарий наиболее вероятен", - отметил он.

Иосуб опроверг распространенное представление, что летом валюта может расти из-за спроса со стороны туристов, выезжающих за границу, поскольку оно не подтверждается практикой предыдущих лет.

"Если не будет какого-то форс-мажора в экономике или роста политической напряженности с соседями, доллар к концу лета не погкиннет диапазона 26-28 грн", - заявил аналитик Альпари.

Напомним, Аналитики инвестбанка Morgan Stanley ожидают, что к концу 2019 года курс гривни снизится к доллару на 4 грн - в среднем до 31 гривны за доллар.