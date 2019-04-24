Аналитики объяснили, каких "пиков" может достичь курс доллара к концу года
Об этом старший аналитик Альпари Вадим Иосуб сказал в интервью РБК-Украина.
Аналитик отметил, что опыт предыдущих лет показывает, что лето - сезон затишья на валютном рынке и период укрепления гривни, который, как правило, сменялся ее ослаблением в конце лета - начале осени.
"Конечно, движение гривни последние годы не является гарантией того, что именно так она поведет себя на этот раз, но этот сценарий наиболее вероятен", - отметил он.
Иосуб опроверг распространенное представление, что летом валюта может расти из-за спроса со стороны туристов, выезжающих за границу, поскольку оно не подтверждается практикой предыдущих лет.
"Если не будет какого-то форс-мажора в экономике или роста политической напряженности с соседями, доллар к концу лета не погкиннет диапазона 26-28 грн", - заявил аналитик Альпари.
Напомним, Аналитики инвестбанка Morgan Stanley ожидают, что к концу 2019 года курс гривни снизится к доллару на 4 грн - в среднем до 31 гривны за доллар.
- Международный валютный фонд рассчитывает на ослабление среднегодового курса гривни до 28,681 грн/$ в 2019 году и 29,958 грн/$ в 2020 году.
- А международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что курс национальной валюты Украины в 2019 году девальвирует до уровня 28,86 гривни за доллар.
- Ранее в Нацбанке пояснили, будет ли "качать" курс доллара после выборов.
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