Пограничники заявили, что оснований не пускать Саакашвили в Украину нет

28 мая, 2019, 17:23

Больше нет оснований для недопуска бывшего губернатора Одесской области Саакашвили на территорию Украины

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает УП.

"Гражданин Украины не может быть ограничен в праве въезда на территорию Украины", - отметил Слободян.

По его словам, Саакашвили было запрещено пересекать границу с Украиной, "как лицу без гражданства на основании незаконного нарушения границы", а пока эти обстоятельства исчезли.