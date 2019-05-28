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Espreso.tvОбществоПограничники заявили, что оснований не пускать Саакашвили в Украину нет

Пограничники заявили, что оснований не пускать Саакашвили в Украину нет


фото: REUTERS
Больше нет оснований для недопуска бывшего губернатора Одесской области Саакашвили на территорию Украины

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает УП.

"Гражданин Украины не может быть ограничен в праве въезда на территорию Украины", - отметил Слободян.

По его словам, Саакашвили было запрещено пересекать границу с Украиной, "как лицу без гражданства на основании незаконного нарушения границы", а пока эти обстоятельства исчезли.

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