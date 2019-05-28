Пограничники заявили, что оснований не пускать Саакашвили в Украину нет
28 мая, 2019, 17:23
Больше нет оснований для недопуска бывшего губернатора Одесской области Саакашвили на территорию Украины
Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает УП.
"Гражданин Украины не может быть ограничен в праве въезда на территорию Украины", - отметил Слободян.
По его словам, Саакашвили было запрещено пересекать границу с Украиной, "как лицу без гражданства на основании незаконного нарушения границы", а пока эти обстоятельства исчезли.
- Ранее в ГНСУ заявили, что Михаил Саакашвили не имеет оснований для законного въезда в Украину, поскольку в отношении него существует ограничение во въезде в 2021 года.
- 28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Саакашвили.