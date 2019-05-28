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Espreso.tvОбществоСаакашвили возвращается в Киев 29 мая, - спикер

Саакашвили возвращается в Киев 29 мая, - спикер


фото: REUTERS
Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили возвращается в Украину

Об этом сообщила его пресс-секретарь Дарья Чиж в Facebook.

"Завтра в 17:00 Михаил Саакашвили прилетает из Варшавы в Борисполь.

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