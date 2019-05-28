Саакашвили возвращается в Киев 29 мая, - спикер

28 мая, 2019, 17:23

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили возвращается в Украину

Об этом сообщила его пресс-секретарь Дарья Чиж в Facebook.

"Завтра в 17:00 Михаил Саакашвили прилетает из Варшавы в Борисполь.