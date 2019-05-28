Саакашвили возвращается в Киев 29 мая, - спикер
28 мая, 2019, 17:23
Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили возвращается в Украину
Об этом сообщила его пресс-секретарь Дарья Чиж в Facebook.
"Завтра в 17:00 Михаил Саакашвили прилетает из Варшавы в Борисполь.
- В ГНСУ заявляли, что Михаил Саакашвили не имеет оснований для законного въезда в Украину, поскольку в отношении него существует ограничение во въезде в 2021 года.
- 28 мая действующий президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михаил Саакашвили.