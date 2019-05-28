Генпрокурор Луценко назвал Саакашвили предателем

28 мая, 2019, 17:51

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал бывшего главу Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили предателем

Так Юрий Луценко ответил главному редактору РБК-Украина Сергею Щербине в Facebook.

На вопрос: "А ваша позиция по вопросу получения Саакашвили денег у Курченко и обвинения в содействии преступной группировке остается в силе или концепция поменялась?", Луценко ответил: "Нет, предатель".