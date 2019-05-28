Генпрокурор Луценко назвал Саакашвили предателем
28 мая, 2019, 17:51
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал бывшего главу Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили предателем
Так Юрий Луценко ответил главному редактору РБК-Украина Сергею Щербине в Facebook.
На вопрос: "А ваша позиция по вопросу получения Саакашвили денег у Курченко и обвинения в содействии преступной группировке остается в силе или концепция поменялась?", Луценко ответил: "Нет, предатель".
- Напомним, 28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили.
- Пограничники заявили, что оснований не пускать Саакашвили в Украину нет.
- Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Саакашвили возвращается в Украину 29 мая самолетом из Варшавы .