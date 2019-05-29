"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы

29 мая, 2019, 23:50

В Баку в финальном матче Лиги Европы "Челси" победил "Арсенал"

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Лига Европы

финал

29 мая

"Челси" (Англия) - "Арсенал" (Англия) 4:1

Голы: Жиру, 49, Педро, 60, Азар, 65 (пен.), 72 - Ивоби, 69

Счет в матче на 49-й минуте открыл "Челси". Эмерсон прострелил с левого фланга, а Оливье Жиру в падении переправил мяч в сетку головой из района одиннадцатиметровой отметки.

На 60-й минуте команда Маурицио Сарри забила во второй раз. Эден Азар получил мяч слева в штрафной отпасовал в центр на Педро, который точно пробил в одно касание.

На 65-й минуте "Челси" довел счет до разгромного. Педро заработал пенальти, который реализовал Эден Азар.

На 69-й минуте "Арсенал" сократил отставание в счете - дальним ударом отметился Алекс Ивоби.

Но еще через три минуты "Челси" забил четвертый гол - с передачи Жиру забил Азар, оформивший дубль.

"Челси" победил "Арсенал" 4:1 и стал победителем Лиги Европы.

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