"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Лига Европы
финал
29 мая
"Челси" (Англия) - "Арсенал" (Англия) 4:1
Голы: Жиру, 49, Педро, 60, Азар, 65 (пен.), 72 - Ивоби, 69
Счет в матче на 49-й минуте открыл "Челси". Эмерсон прострелил с левого фланга, а Оливье Жиру в падении переправил мяч в сетку головой из района одиннадцатиметровой отметки.
На 60-й минуте команда Маурицио Сарри забила во второй раз. Эден Азар получил мяч слева в штрафной отпасовал в центр на Педро, который точно пробил в одно касание.
На 65-й минуте "Челси" довел счет до разгромного. Педро заработал пенальти, который реализовал Эден Азар.
На 69-й минуте "Арсенал" сократил отставание в счете - дальним ударом отметился Алекс Ивоби.
Но еще через три минуты "Челси" забил четвертый гол - с передачи Жиру забил Азар, оформивший дубль.
"Челси" победил "Арсенал" 4:1 и стал победителем Лиги Европы.
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