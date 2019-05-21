"Арсенал" не взял экс-игрока "Шахтера" на финал Лиги Европы из-за его национальности

21 мая, 2019, 14:51

Армянский полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян, который ранее защищал цвета "Шахтера", пропустит финал Лиги Европы против "Челси" в Баку

Об этом сообщает официальный сайт "Арсенала".

"Канониры" обеспокоены безопасностью армянского футболиста, поскольку между его страной и Азербайджаном существует конфликт из-за территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

"Мы тщательно изучили все варианты участия Мхитаряна в составе команды, но после обсуждения этого вопроса с ним и его семьей, мы все вместе договорились, что он не поедет с нами в это путешествие", - говорится в заявлении.

Матч "Челси" - "Арсенал" состоится 29 мая, начало - в 22:00.