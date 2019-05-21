"Арсенал" не взял экс-игрока "Шахтера" на финал Лиги Европы из-за его национальности
21 мая, 2019, 14:51
Армянский полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян, который ранее защищал цвета "Шахтера", пропустит финал Лиги Европы против "Челси" в Баку
Об этом сообщает официальный сайт "Арсенала".
"Канониры" обеспокоены безопасностью армянского футболиста, поскольку между его страной и Азербайджаном существует конфликт из-за территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.
"Мы тщательно изучили все варианты участия Мхитаряна в составе команды, но после обсуждения этого вопроса с ним и его семьей, мы все вместе договорились, что он не поедет с нами в это путешествие", - говорится в заявлении.
Матч "Челси" - "Арсенал" состоится 29 мая, начало - в 22:00.
- Напомним, 17-го и 10 мая уже была информация из неофициальных источников, полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы против "Челси".
- 27 марта стало известно, что лондонский "Арсенал" летом готов продать экс-полузащитника "Шахтера" Генриха Мхитаряна.
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