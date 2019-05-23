Английские фаны боятся лететь в Баку на финал Лиги Европы, клубы вернут 6 тыс. билетов

23 мая, 2019, 12:18

Английские болельщики не хотят лететь в Баку на финал Лиги Европы между "Челси" и "Арсеналом", клубы вернут УЕФА 6 тыс. билетов

Об этом сообщает The Times .

По информации источника, английские клубы намерены прибегнуть к такому шагу в связи с тем, что продано лишь 5,5 тыс. билетов, в то время, как УЕФА выделил каждой из команд по 5,8 тыс. билетов. Отмечается, что спонсоры, которые получили от УЕФА 2 тыс. билетов, встретились с аналогичными трудностями.

Основными причинами плохой реализации билетов является стоимость авиабилетов и ограниченность количества рейсов из Великобритании в Азербайджан, продолжительность перелета, а также позднее время проведения матча.

Билеты, которые "Арсенал" и "Челси" вернут в УЕФА, будут распроданы местным болельщикам. Сейчас в Азербайджане было приобретено 23 тыс. билетов на финал Лиги Европы, который состоится 29 мая в Баку.