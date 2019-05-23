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Espreso.tvСпортАнглийские фаны боятся лететь в Баку на финал Лиги Европы, клубы вернут 6 тыс. билетов

Английские фаны боятся лететь в Баку на финал Лиги Европы, клубы вернут 6 тыс. билетов


фото: facebook
Английские болельщики не хотят лететь в Баку на финал Лиги Европы между "Челси" и "Арсеналом", клубы вернут УЕФА 6 тыс. билетов

Об этом сообщает The Times .

По информации источника, английские клубы намерены прибегнуть к такому шагу в связи с тем, что продано лишь 5,5 тыс. билетов, в то время, как УЕФА выделил каждой из команд по 5,8 тыс. билетов. Отмечается, что спонсоры, которые получили от УЕФА 2 тыс. билетов, встретились с аналогичными трудностями.

Основными причинами плохой реализации билетов является стоимость авиабилетов и ограниченность количества рейсов из Великобритании в Азербайджан, продолжительность перелета, а также позднее время проведения матча.

Билеты, которые "Арсенал" и "Челси" вернут в УЕФА, будут распроданы местным болельщикам. Сейчас в Азербайджане было приобретено 23 тыс. билетов на финал Лиги Европы, который состоится 29 мая в Баку.

  • Напомним, 9 мая в ответном полуфинальном матче "Челси" в Лондоне сыграл вничью с немецким "Айнтрахт" - 1: 1 и одолел соперника в серии послематчевых пенальти - 4: 3. В другом полуфинале "Арсенал" в гостях победил испанскую "Валенсию" - 4: 2 - и также стал финалистом Лиги Европы.
  • 21 мая стало известно, что армянский полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян, который ранее защищал цвета "Шахтера", пропустит финал Лиги Европы против "Челси" в Баку из-за своей национальности.

 

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