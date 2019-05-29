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Espreso.tvСпортЭкс-футболист "Шахтера" посоветовал Мхитаряну купить памперсы из-за отказа лететь в Баку

Экс-футболист "Шахтера" посоветовал Мхитаряну купить памперсы из-за отказа лететь в Баку


фото: ArmFootball.com
Бывший футболист "Шахтера" Андрей Канчельскис раскритиковал армянского полузащитника "Арсенала" Генриха Мхитаряна из-за отказа лететь в Баку на финал Лиги Европы

Об этом сообщает Sports.ru.

По словам Канчельскиса, который играл за "Шахтер" в 1990-1991 годах, а также выступал за английские "Манчестер Юнайтед" и "Евретон", он не понимает решения Мхитаряна не лететь в Баку на финальный матч Лиги Европы с "Челси" из-за напряженных отношения между Арменией и Азербайджаном.

"Я этого не понимаю. Ты кого боишься? Какие политические отношения, ты играешь в футбол - езжай и играй. Что за бред! Смешно просто. Клоунада какая-то! Что вообще тебе там сделают Как бы ни складывались отношения между Азербайджаном и Арменией, ты должен ехать и играть. В конце концов, тебя никто пальцем здесь не тронет! Ну, может, свистели бы, кричали ... А если Мхитарян так испугался, то пусть купит себе памперсы ", - сказал Канчелськис.

Генрих Мхитарян также выступал за "Шахтер" в 2010 -2013 годах.

  • "Арсенал" не взял экс-игрока "Шахтера" Генриха Мхитаряна на финал Лиги Европы из-за его национальности .
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