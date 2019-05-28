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Espreso.tvСпорт"Челси" - "Арсенал": анонс финала Лиги Европы

"Челси" - "Арсенал": анонс финала Лиги Европы


фото: REUTERS
В среду 29 мая в столице Азербайджана Баку состоится финал Лиги Европы "Челси" - "Арсенал"

Анонс матча подготовил Еспресо.TV.

Лига Европы. финал

"Челси" (Англия) - "Арсенал" (Англия)

29 мая

Баку

Олимпийский стадион

Начало - 22:00

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"

В полуфинале Лиги Европы с немецким "Айнтрахтом" "Челси" дважды сыграл вничью с одинаковым счетом 1: 1. Победитель определился в серии послематчевых пенальти, которые метко пробили футболисты английского клуба - 4: 3. "Арсенал" в ответном полуфинале победил в гостях испанскую "Валенсию" - 4: 2. В первом поединке англичане победили со счетом 3: 1. Таким образом определились финалисты Лиги Европы.

В плей-офф Лиги Европы "Челси" обыграл "Мальме" (2: 1 в гостях, 3: 0 дома) и киевское "Динамо" (3: 0 дома, 5: 0 в гостях), а в четвертьфинале доказал победную серию до шести матчей, дважды взяв верх над пражской "Славией" (1: 0 на выезде, 4: 3 дома).

"Челси" лишь во второй раз принимает участие в Лиге Европы и во второй раз сыграет в финале. В сезоне 2012/13 лондонцы стали победителями турнира. В амстердамском финале они выиграли у "Бенфики" 2: 1 благодаря голу Бранислава Ивановича на последних минутах. "Арсенал" ранее не играл в финале Лиги Европы, но выходил в финал Кубка УЕФА сезона 1999/00 в Копенгагене. Там "канониры" уступили 1: 4 по пенальти "Галатасарая" после нулевой ничьей в игровое время.

По итогам чемпионата Англии "Челси" набрал 72 очка, занял 3-е место и пробился в Лигу чемпионов. В активе "Арсенала" 70 очков и 5-е место в турнирной таблице. По ходу первенства соперники обменялись победами "Челси" дома обыграл "Арсенал" - 3: 2, а на выезде уступил - 0: 2.

В "Челси" в финале Лиги Европы точно не сыграют защитник Антонио Рюдигер, а также полузащитники Каллум Хадсон-Одои и Лофтус-Чик. Рюдигер прилетел в Баку, но передвигается с помощью костылей. Под большим вопросом участие ведущего полузащитника Нгола Канте: в субботу 28-летний француз подвернул ногу и досрочно завершил тренировку. Центральный защитник Гари Кэхилл чувствует дискомфорт из-за повреждения ахилла. "Арсенал" не поможет экс-полузащитник "Шахтера" Генрих Мхитарян , которого английский клуб не взял в Азербайджан из-за конфликта этой страны с Арменией по поводу территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. 28-летний валлиец Аарон Рэмзи получил травму в ответном поединке 1/4 финала Лиги Европы с "Наполи" (1: 0) и в последнее время залечивал заднюю поверхность бедра. У экс-игрока "Барселоны" Дениса Суареса проблемы с пахом, у защитника Эктора Бельерина - с коленом. Давно травмирован нападающий Данни Уэлбек.

Букмекеры фаворитом определили "Челси", победа которого в основное время оценивается в 2,40, "Арсенала" - в 3,00. Ничья - 3,30. Итоговый успех подопечных Маурицио Сарре оценили в 1,67, команды Унаи Эмери - 2,10.

Ориентировочные составы команд:

"Челси": Аррисабалага, Алонсо, Давид Луис, Дзаппакоста, Аспиликуэта, Жоржиньо, Баркли, Азар, Виллиан, Педро, Жиру.

"Арсенал": Лено, Монреаль, Косельни, Мустафе, Колашинац, Лихтштайнер, Эзил, Джака, Гендузи, Ляказетт, Обамейянг.

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