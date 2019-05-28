"Челси" - "Арсенал": анонс финала Лиги Европы
Анонс матча подготовил Еспресо.TV.
Лига Европы. финал
"Челси" (Англия) - "Арсенал" (Англия)
29 мая
Баку
Олимпийский стадион
Начало - 22:00
Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2"
В полуфинале Лиги Европы с немецким "Айнтрахтом" "Челси" дважды сыграл вничью с одинаковым счетом 1: 1. Победитель определился в серии послематчевых пенальти, которые метко пробили футболисты английского клуба - 4: 3. "Арсенал" в ответном полуфинале победил в гостях испанскую "Валенсию" - 4: 2. В первом поединке англичане победили со счетом 3: 1. Таким образом определились финалисты Лиги Европы.
В плей-офф Лиги Европы "Челси" обыграл "Мальме" (2: 1 в гостях, 3: 0 дома) и киевское "Динамо" (3: 0 дома, 5: 0 в гостях), а в четвертьфинале доказал победную серию до шести матчей, дважды взяв верх над пражской "Славией" (1: 0 на выезде, 4: 3 дома).
"Челси" лишь во второй раз принимает участие в Лиге Европы и во второй раз сыграет в финале. В сезоне 2012/13 лондонцы стали победителями турнира. В амстердамском финале они выиграли у "Бенфики" 2: 1 благодаря голу Бранислава Ивановича на последних минутах. "Арсенал" ранее не играл в финале Лиги Европы, но выходил в финал Кубка УЕФА сезона 1999/00 в Копенгагене. Там "канониры" уступили 1: 4 по пенальти "Галатасарая" после нулевой ничьей в игровое время.
По итогам чемпионата Англии "Челси" набрал 72 очка, занял 3-е место и пробился в Лигу чемпионов. В активе "Арсенала" 70 очков и 5-е место в турнирной таблице. По ходу первенства соперники обменялись победами "Челси" дома обыграл "Арсенал" - 3: 2, а на выезде уступил - 0: 2.
В "Челси" в финале Лиги Европы точно не сыграют защитник Антонио Рюдигер, а также полузащитники Каллум Хадсон-Одои и Лофтус-Чик. Рюдигер прилетел в Баку, но передвигается с помощью костылей. Под большим вопросом участие ведущего полузащитника Нгола Канте: в субботу 28-летний француз подвернул ногу и досрочно завершил тренировку. Центральный защитник Гари Кэхилл чувствует дискомфорт из-за повреждения ахилла. "Арсенал" не поможет экс-полузащитник "Шахтера" Генрих Мхитарян , которого английский клуб не взял в Азербайджан из-за конфликта этой страны с Арменией по поводу территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. 28-летний валлиец Аарон Рэмзи получил травму в ответном поединке 1/4 финала Лиги Европы с "Наполи" (1: 0) и в последнее время залечивал заднюю поверхность бедра. У экс-игрока "Барселоны" Дениса Суареса проблемы с пахом, у защитника Эктора Бельерина - с коленом. Давно травмирован нападающий Данни Уэлбек.
Букмекеры фаворитом определили "Челси", победа которого в основное время оценивается в 2,40, "Арсенала" - в 3,00. Ничья - 3,30. Итоговый успех подопечных Маурицио Сарре оценили в 1,67, команды Унаи Эмери - 2,10.
Ориентировочные составы команд:
"Челси": Аррисабалага, Алонсо, Давид Луис, Дзаппакоста, Аспиликуэта, Жоржиньо, Баркли, Азар, Виллиан, Педро, Жиру.
"Арсенал": Лено, Монреаль, Косельни, Мустафе, Колашинац, Лихтштайнер, Эзил, Джака, Гендузи, Ляказетт, Обамейянг.
- Напомним, 23 мая стало известно, что английские болельщики не хотят лететь в Баку на финал Лиги Европы между "Челси" и "Арсеналом", клубы вернут УЕФА 6 тыс. билетов.
- 3 мая сообщили, что лондонский "Челси" установил рекорд Лиги Европы по количеству матчей без поражений.
- Киевское "Динамо" потерпело от английского "Челси" свое самое большое в истории домашнее поражение в еврокубках.