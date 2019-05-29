Игроки "Челси" сцепились на тренировке и разозлили тренера перед финалом Лиги Европы

29 мая, 2019, 11:09

Футболисты "Челси" Давид Луис и Гонсало Игуаин решили выяснить отношения на тренировке перед финальным матчем Лиги Европы против "Арсенала", чем разозлили тренера Маурицио Сарре

Видео инцидента выложено на странице Football on BT Sport в twitter.

Давид Луис и Гонсало Игуаин едва не сцепились во время тренировки. Футболисты вступили в словесную перепалку между собой. Больше всех это разозлило главного тренера Маурицио Сарре. Он ушел с поля, бросив кепку и пнул ее.

Финал Лиги Европы "Челси" - "Арсенал" состоится сегодня в Баку. Начало - в 22:00.

Tempers fraying in the Chelsea camp?



Higuain and Luiz come together in training and Maurizio Sarri is furious! pic.twitter.com/obSZ51KGGd - Football on BT Sport (@btsportfootball) 28 мая 2019 г.

Напомним, 23 мая стало известно, что английские болельщики не хотят лететь в Баку на финал Лиги Европы между "Челси" и "Арсеналом", клубы вернут УЕФА 6 тыс. Билетов .

"Арсенал" не взял экс-игрока "Шахтера" Генриха Мхитаряна на финал Лиги Европы из-за его национальности .

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