Партия Саакашвили примет участие в выборах в Раду

29 мая, 2019, 14:32

Возглавляемая экс-президентом Грузии и бывшим главой Одесской ОГА Михаилом Саакашвили партия "Движение новых сил" будет принимать участие в парламентских выборах

Об этом заявил один из основателей этой политической силы, экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе. Соответствующее интервью он обнародовал в Facebook.

"Особенно когда досрочные выборы, мы, как партия, пойдем на эти выборы и будем отстаивать ту философию и те проекты, которые хотим воплотить в жизнь. Я думаю, что ему (Саакашвили - ред.) надо уже приезжать, потому что участие в выборах - сегодня это не просто желание, это наш долг перед нашими избирателями, которые ожидают от нас каких-то последовательных шагов ", - сказал Сакварелидзе.

Он напомнил, что партия "Движение новых сил" не выдвигала своего кандидата на выборы президента, но однопартийцам тогда было разрешено поддерживать того, кого они считали нужным.

"Мы легитимное право на свободу участия в выборах. Нельзя забирать у человека жизнь, гражданство, право на свободное передвижение, на политику и так далее", - добавил член партии.