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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины отказался переходить в московский клуб

Футболист сборной Украины отказался переходить в московский клуб


фото: krcgenk.be
Полузащитник сборной Украины и "Генка" Руслан Малиновский отказался переходить в московский "Спартак"

Об этом сообщают росЗМИ.

О причинах отказа украинца от трансфера в клуб, выступающий в чемпионате страны-агрессора, нет никакой информации. Ранее футбольный агент Вадим Шаблий рассказывал, что не отдаст Малиновского в московский "Спартак" , поскольку считает, что хавбек должен играть в одном из ведущих европейских чемпионатов.

Сейчас интерес к Малиновского проявляет ряд европейских клубов - таких как "Наполи" и "Спортинг". В этом сезоне Руслан в целом провел 51 матч, в котором записал в актив 16 голов и 16 результативных передач.

  • Напомним, 28 мая полузащитник сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслан Малиновский прокомментировал информацию о возможном переходе в "Наполи" или других клубов.
  • 24 мая стало известно, что полузащитник "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский может заменить Амаду Диавара или Аллана в "Наполи".
  • Конкурентом итальянского "Наполи" в борьбе за полузащитника "Генка" и сборной Украины Руслана Малиновского стал лиссабонский "Спортинг" .
  • 23 мая "Наполи" начал переговоры о переходе полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.
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