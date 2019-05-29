Футболист сборной Украины отказался переходить в московский клуб

29 мая, 2019, 14:43

Полузащитник сборной Украины и "Генка" Руслан Малиновский отказался переходить в московский "Спартак"

Об этом сообщают росЗМИ.

О причинах отказа украинца от трансфера в клуб, выступающий в чемпионате страны-агрессора, нет никакой информации. Ранее футбольный агент Вадим Шаблий рассказывал, что не отдаст Малиновского в московский "Спартак" , поскольку считает, что хавбек должен играть в одном из ведущих европейских чемпионатов.

Сейчас интерес к Малиновского проявляет ряд европейских клубов - таких как "Наполи" и "Спортинг". В этом сезоне Руслан в целом провел 51 матч, в котором записал в актив 16 голов и 16 результативных передач.