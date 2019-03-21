Лидер сборной Украины отказался переходить в московский "Спартак"

21 марта, 2019, 17:47

Полузащитника сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслана Малиновского хотел купить московский "Спартак"

Об этом футбольный агент Вадим Шаблий рассказал в эфире "СЭ" .

По его словам, Малиновским интересовался московский "Спартак", но он отказался от трансфера своего клиента в российский клуб, поскольку считает, что хавбек должен играть в одном из ведущих европейских чемпионатов.

"Спартаку" был интересен Руслан Малиновский, у которого отличная статистика в Бельгии. Но я его не отдам в "Спартак" или любой другой российский клуб. Потому что считаю, что он должен играть в топ-3 лигах. Но я за деньги его не отдам ", - сказал Шаблий.