Лидер сборной Украины отказался переходить в московский "Спартак"
21 марта, 2019, 17:47
Полузащитника сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслана Малиновского хотел купить московский "Спартак"
Об этом футбольный агент Вадим Шаблий рассказал в эфире "СЭ" .
По его словам, Малиновским интересовался московский "Спартак", но он отказался от трансфера своего клиента в российский клуб, поскольку считает, что хавбек должен играть в одном из ведущих европейских чемпионатов.
"Спартаку" был интересен Руслан Малиновский, у которого отличная статистика в Бельгии. Но я его не отдам в "Спартак" или любой другой российский клуб. Потому что считаю, что он должен играть в топ-3 лигах. Но я за деньги его не отдам ", - сказал Шаблий.
- Полузащитник "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка снял интересное видео с партнером по национальной команде Русланом Малиновским .
- Бельгийский "Генк" отказывается в январе продавать украинского футболиста Руслана Малиновского итальянской "Роме".
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