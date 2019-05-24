Назвали футболистов, которых может заменить в "Наполи" игрок сборной Украины

24 мая, 2019, 12:18

Полузащитник "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский может заменить Амаду Диавара или Аллана в "Наполи"

Об этом сообщает SS Calcio Napoli 1926 .

Трансферный эксперт радио Rai Sport Чиро Венерато рассказал подробности возможного перехода полузащитника "Генка" Руслана Малиновского в "Наполи".

"Неаполитанский клуб хочет подписать одного или двух полузащитников. Один заменит Амаду Диавара, а второй нужен на случай возможной продажи Аллана. Горячие имена - Жордан Вретище и Руслан Малиновский. Бенжамен Буриго с" Ренна "- не тот игрок, которого серьезно рассматривает" Наполи " - сказал Венерато в эфире CN24.

26-летний украинец в текущем сезоне забил 16 голов и отдал 16 результативных передач в 51 матче.