Назвали футболистов, которых может заменить в "Наполи" игрок сборной Украины
24 мая, 2019, 12:18
Полузащитник "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский может заменить Амаду Диавара или Аллана в "Наполи"
Об этом сообщает SS Calcio Napoli 1926 .
Трансферный эксперт радио Rai Sport Чиро Венерато рассказал подробности возможного перехода полузащитника "Генка" Руслана Малиновского в "Наполи".
"Неаполитанский клуб хочет подписать одного или двух полузащитников. Один заменит Амаду Диавара, а второй нужен на случай возможной продажи Аллана. Горячие имена - Жордан Вретище и Руслан Малиновский. Бенжамен Буриго с" Ренна "- не тот игрок, которого серьезно рассматривает" Наполи " - сказал Венерато в эфире CN24.
26-летний украинец в текущем сезоне забил 16 голов и отдал 16 результативных передач в 51 матче.
- Напомним, сегодня стало известно, что конкурентом итальянского "Наполи" в борьбе за полузащитника "Генка" и сборной Украины Руслана Малиновского стал лиссабонский "Спортинг" .
- 23 мая "Наполи" начал переговоры о переходе полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.
- 22 мая агент полузащитника сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслана Малиновского Сергей Серебренников назвал вероятную стоимость перехода игрока в "Наполи".
- 21 мая стало известно, что полузащитник "Генка" Руслан Малиновский может продолжить карьеру в "Наполи".
Читайте также
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса
-
Читайте также
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса