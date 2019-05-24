//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортНазвали футболистов, которых может заменить в "Наполи" игрок сборной Украины

Назвали футболистов, которых может заменить в "Наполи" игрок сборной Украины


фото: krcgenk.be
Полузащитник "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский может заменить Амаду Диавара или Аллана в "Наполи"

Об этом сообщает SS Calcio Napoli 1926 .

Трансферный эксперт радио Rai Sport Чиро Венерато рассказал подробности возможного перехода полузащитника "Генка" Руслана Малиновского в "Наполи".

"Неаполитанский клуб хочет подписать одного или двух полузащитников. Один заменит Амаду Диавара, а второй нужен на случай возможной продажи Аллана. Горячие имена - Жордан Вретище и Руслан Малиновский. Бенжамен Буриго с" Ренна "- не тот игрок, которого серьезно рассматривает" Наполи " - сказал Венерато в эфире CN24.

26-летний украинец в текущем сезоне забил 16 голов и отдал 16 результативных передач в 51 матче.

  • Напомним, сегодня стало известно, что конкурентом итальянского "Наполи" в борьбе за полузащитника "Генка" и сборной Украины Руслана Малиновского стал лиссабонский "Спортинг" .
  • 23 мая "Наполи" начал переговоры о переходе полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.
  • 22 мая агент полузащитника сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслана Малиновского Сергей Серебренников назвал вероятную стоимость перехода игрока в "Наполи".
  • 21 мая стало известно, что полузащитник "Генка" Руслан Малиновский может продолжить карьеру в "Наполи".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 мая, 2019 пятница

больше новостей

24 мая, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать