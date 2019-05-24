В "Наполи" появился конкурент в борьбе за игрока сборной Украины

24 мая, 2019, 08:58

Конкурентом итальянского "Наполи" в борьбе за полузащитника "Генка" и сборной Украины Руслана Малиновского стал лиссабонский "Спортинг"

Об этом сообщает A Bola .

По данным издания, 26-летний хавбек уже ведет переговоры со столичным клубом. Сумма трансфера составит более 10 млн евро. Однако кроме лиссабонцев украинцем также интересуется ряд других европейских клубов, может сорвать его трансфер. В Малиновском португальцы видят замену для Бруну Фернандеш, который, скорее всего, уйдет из команды в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне украинский полузащитник провел 51 поединок в футболке "Генка", забив 16 голов и сделав 16 голевых пасов, и помог команде выиграть чемпионат Бельгии.