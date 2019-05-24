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Espreso.tvСпортВ "Наполи" появился конкурент в борьбе за игрока сборной Украины

В "Наполи" появился конкурент в борьбе за игрока сборной Украины


фото: krcgenk.be
Конкурентом итальянского "Наполи" в борьбе за полузащитника "Генка" и сборной Украины Руслана Малиновского стал лиссабонский "Спортинг"

Об этом сообщает A Bola .

По данным издания, 26-летний хавбек уже ведет переговоры со столичным клубом. Сумма трансфера составит более 10 млн евро. Однако кроме лиссабонцев украинцем также интересуется ряд других европейских клубов, может сорвать его трансфер. В Малиновском португальцы видят замену для Бруну Фернандеш, который, скорее всего, уйдет из команды в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне украинский полузащитник провел 51 поединок в футболке "Генка", забив 16 голов и сделав 16 голевых пасов, и помог команде выиграть чемпионат Бельгии.

  • Напомним, 23 мая стало известно, что итальянский футбольный клуб "Наполи" на полную мощность работает над трансфером полузащитника сборной Украины и "Генка" Руслана Малиновского.
  • 22 мая агент полузащитника сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслана Малиновского Сергей Серебренников назвал вероятную стоимость перехода игрока в "Наполи".
  • 21 мая стало известно, что полузащитник "Генка" Руслан Малиновский может продолжить карьеру в "Наполи".
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