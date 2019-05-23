"Наполи" начал переговоры о переходе футболиста сборной Украины

23 мая, 2019, 11:21

Итальянский футбольный клуб "Наполи" на полную мощность работает над трансфером полузащитника сборной Украины и "Генка" Руслана Малиновского

Об этом сообщает Gazzetta dello Sport .

Издание информирует, что "Наполи" активно работает над трансфером украинского игрока "Генка" Руслана Малиновского. Представители клуба ведут переговоры. Сейчас цена колеблется в пределах 10 млн евро. Именно столько хотел бы получить бельгийский клуб за 26-летнего украинского.

Бельгийское издание voetballprimeur, в свою очередь, передает, что "Генк" не желает отпускать свою главную звезду, особенно учитывая то, что в следующем сезоне команда сыграет в Лиге чемпионов.

В этом сезоне Малиновский забил 16 голов и отдал 16 результативных передач в 51 матче за "Генк".