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Espreso.tvСпорт"Наполи" начал переговоры о переходе футболиста сборной Украины

"Наполи" начал переговоры о переходе футболиста сборной Украины


фото: krcgenk.be
Итальянский футбольный клуб "Наполи" на полную мощность работает над трансфером полузащитника сборной Украины и "Генка" Руслана Малиновского

Об этом сообщает Gazzetta dello Sport .

Издание информирует, что "Наполи" активно работает над трансфером украинского игрока "Генка" Руслана Малиновского. Представители клуба ведут переговоры. Сейчас цена колеблется в пределах 10 млн евро. Именно столько хотел бы получить бельгийский клуб за 26-летнего украинского.

Бельгийское издание voetballprimeur, в свою очередь, передает, что "Генк" не желает отпускать свою главную звезду, особенно учитывая то, что в следующем сезоне команда сыграет в Лиге чемпионов.

В этом сезоне Малиновский забил 16 голов и отдал 16 результативных передач в 51 матче за "Генк".

  • Напомним, 22 мая агент полузащитника сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслана Малиновского Сергей Серебренников назвал вероятную стоимость перехода игрока в "Наполи".
  • 21 мая стало известно, что полузащитник "Генка" Руслан Малиновский может продолжить карьеру в "Наполи".
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