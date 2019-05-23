"Наполи" начал переговоры о переходе футболиста сборной Украины
23 мая, 2019, 11:21
Итальянский футбольный клуб "Наполи" на полную мощность работает над трансфером полузащитника сборной Украины и "Генка" Руслана Малиновского
Об этом сообщает Gazzetta dello Sport .
Издание информирует, что "Наполи" активно работает над трансфером украинского игрока "Генка" Руслана Малиновского. Представители клуба ведут переговоры. Сейчас цена колеблется в пределах 10 млн евро. Именно столько хотел бы получить бельгийский клуб за 26-летнего украинского.
Бельгийское издание voetballprimeur, в свою очередь, передает, что "Генк" не желает отпускать свою главную звезду, особенно учитывая то, что в следующем сезоне команда сыграет в Лиге чемпионов.
В этом сезоне Малиновский забил 16 голов и отдал 16 результативных передач в 51 матче за "Генк".
- Напомним, 22 мая агент полузащитника сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслана Малиновского Сергей Серебренников назвал вероятную стоимость перехода игрока в "Наполи".
- 21 мая стало известно, что полузащитник "Генка" Руслан Малиновский может продолжить карьеру в "Наполи".
Читайте также
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса
-
Читайте также
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса