Футболист сборной Украины рассказал, есть ли конкретика по поводу трансфера в "Наполи"

28 мая, 2019, 10:13

Полузащитник сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслан Малиновский прокомментировал информацию о возможном переходе в "Наполи" или другие клубы

Цитирует Малиновского Футбол News.

"Это все слухи. Я вообще эту неделю ни с кем никаких переговоров не вел, отдыхал с семьей. Сам читал все это в интернете, меня спрашивают, а я ничего не знаю. Никакой конкретики нет. Точно ухожу из" Генка " ? Еще посмотрим. Клуб попытается удержать, но будем говорить, посмотрим. У клуба много забот, ушел тренер, поэтому будем общаться с ними ", - сказал Малиновский.