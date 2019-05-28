Футболист сборной Украины рассказал, есть ли конкретика по поводу трансфера в "Наполи"
28 мая, 2019, 10:13
Полузащитник сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслан Малиновский прокомментировал информацию о возможном переходе в "Наполи" или другие клубы
Цитирует Малиновского Футбол News.
"Это все слухи. Я вообще эту неделю ни с кем никаких переговоров не вел, отдыхал с семьей. Сам читал все это в интернете, меня спрашивают, а я ничего не знаю. Никакой конкретики нет. Точно ухожу из" Генка " ? Еще посмотрим. Клуб попытается удержать, но будем говорить, посмотрим. У клуба много забот, ушел тренер, поэтому будем общаться с ними ", - сказал Малиновский.
- Напомним, 24 мая стало известно, что полузащитник "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский может заменить Амаду Диавара или Аллана в "Наполи".
- Конкурентом итальянского "Наполи" в борьбе за полузащитника "Генка" и сборной Украины Руслана Малиновского стал лиссабонский "Спортинг" .
- 23 мая "Наполи" начал переговоры о переходе полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.
- 22 мая агент полузащитника сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслана Малиновского Сергей Серебренников назвал вероятную стоимость перехода игрока в "Наполи".