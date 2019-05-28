Саакашвили предложил Луценко встретить его со следователями в Борисполе
28 мая, 2019, 20:41
Михеил Саакашвили пригласил генпрокурора Луценко встретиться в аэропорту "Борисполь"
Об этом Михеил Саакашвили сообщил в Telegram.
Саакашвили пригласил генпрокурора Юрия Луценко встретить его в аэропорту.
"Вчера твой прокурор Кулик подробно рассказал, как вы фальсифицировали уголовное дело против меня. Так что, если я преступник, то можешь прийти завтра встретить меня вместе со своими следователями прямо в аэропорту, Юрчик!" - написал экс-глава Одесской ОГА.
Впоследствии Саакашвили написал в Facebook , что подумал и решил смотреть в будущее.
Я подумал, к черту Луценко и всех пережитков прошлого! Давайте смотреть в будущее! ", - написал он.
- Напомним, 28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили.
- Пограничники заявили, что оснований не пускать Саакашвили в Украину нет.
- Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Саакашвили возвращается в Украину 29 мая самолетом из Варшавы.
- Генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал предателем бывшего главу Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили.