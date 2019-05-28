Саакашвили предложил Луценко встретить его со следователями в Борисполе

28 мая, 2019, 20:41

Михеил Саакашвили пригласил генпрокурора Луценко встретиться в аэропорту "Борисполь"

Об этом Михеил Саакашвили сообщил в Telegram.

Саакашвили пригласил генпрокурора Юрия Луценко встретить его в аэропорту.

"Вчера твой прокурор Кулик подробно рассказал, как вы фальсифицировали уголовное дело против меня. Так что, если я преступник, то можешь прийти завтра встретить меня вместе со своими следователями прямо в аэропорту, Юрчик!" - написал экс-глава Одесской ОГА.

Впоследствии Саакашвили написал в Facebook , что подумал и решил смотреть в будущее.

Я подумал, к черту Луценко и всех пережитков прошлого! Давайте смотреть в будущее! ", - написал он.