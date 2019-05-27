В ЦИК призвали Раду принять законопроект Зеленского о публичных закупках
Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает РБК-Украина .
Позиция ЦИК совпадает с проектом закона, который уже есть зарегистрированный, говорится в сообщении.
"Законопроект есть в Раде. Он внесен и определен президентом Украины. Они его провалили, он не был включен в повестку дня. Это законопроект, который был внесен непосредственно в день внеочередного заседания Верховной Рады", - отметила Слипачук.
Отмечается, что при условии принятия необходимого законодательства, ЦИК готова работать в любом режиме для проведения парламентских досрочных выборов.
"Мы готовы работать в любом режиме для того, чтобы выборы состоялись. Но нам нужны инструменты. Мы понимаем, что сейчас сроки проведения публичных закупок не вписываются в закон о выборах народных депутатов. Надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен", - заявила она.
- Напомним, 20 мая во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов.
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- В Верховный суд поступило заявление о признании противозаконными действий президента Украины Владимира Зеленского о прекращении полномочий Верховной Рады.
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Экс-глава Конституционного Суда Станислав Шевчук заявил, что указ президента Владимира Зеленского о проведении досрочных парламентских выборов является конституционным, поскольку действует принцип презумпции конституционно.
- 27 мая в ЦИК заявили, что из-за нехватки времени не укладываются в сроки, предусмотренные законом "О выборах народных депутатов", провести закупку всего необходимого.