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Espreso.tvОбществоВ ЦИК призвали Раду принять законопроект Зеленского о публичных закупках

В ЦИК призвали Раду принять законопроект Зеленского о публичных закупках

Для решения вопроса с публичными закупками к досрочным парламентским выборам Рада должна принять законопроект, внесенный президентом Владимиром Зеленским

Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает РБК-Украина .

Позиция ЦИК совпадает с проектом закона, который уже есть зарегистрированный, говорится в сообщении.

"Законопроект есть в Раде. Он внесен и определен президентом Украины. Они его провалили, он не был включен в повестку дня. Это законопроект, который был внесен непосредственно в день внеочередного заседания Верховной Рады", - отметила Слипачук.

Отмечается, что при условии принятия необходимого законодательства, ЦИК готова работать в любом режиме для проведения парламентских досрочных выборов.

"Мы готовы работать в любом режиме для того, чтобы выборы состоялись. Но нам нужны инструменты. Мы понимаем, что сейчас сроки проведения публичных закупок не вписываются в закон о выборах народных депутатов. Надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен", - заявила она.

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