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Espreso.tvОбществоДосрочные выборы Рады: ЦИК заявила о нехватке времени для подготовки

Досрочные выборы Рады: ЦИК заявила о нехватке времени для подготовки

Центральная избирательная комиссия не укладывается в сроки, предусмотренные законом "О выборах народных депутатов", для подготовки и закупки всего необходимого

Об этом заявили представители ЦИК во время брифинга, передает Еспресо.TV

Сообщается, что самая большая проблема в ЦИК с избирательными бюллетенями.

"До выборов осталось 55 дней. Мы будем иметь 17 дней, чтобы закупить бюллетени. Далее идет простая математика: срок закупки - 48 дней. На их изготовление нужно 22 дня. 48 + 22 = 70. Как успеть за 70 дней сделать необходимые процедуры, на которые есть 17 дней ?, - отметила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.

По словам заместителя председателя ЦИК Евгения Радченко, проблемы существуют также с агитацией за счет государственного бюджета.

"Весь этот процесс (агитация за счет госбюджета, - ред.) может не состояться из-за процедуры закупок: отсутствие информационных плакатов и агитации за счет госбюджета. Это нарушение прав как кандидатов, так и партий, а также нарушение прав избирателей на осознанный выбор. Это страшные вещи, которые нас ожидают", - рассказал он.

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук сообщила, что, ориентировочно в среду, 29 мая, состоится встреча с представителями Верховной Рады, Кабмина, Минюста, министерства экономического развития и торговли и представителями государственного казначейства. На этой встрече планируется обсудить изменения в законодательство, которые позволят провести закупки в соответствии с законом и сроком, который необходим для обеспечения избирательного процесса.

Напомним, досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля 2019.

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