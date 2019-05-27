Досрочные выборы Рады: ЦИК заявила о нехватке времени для подготовки
Об этом заявили представители ЦИК во время брифинга, передает Еспресо.TV
Сообщается, что самая большая проблема в ЦИК с избирательными бюллетенями.
"До выборов осталось 55 дней. Мы будем иметь 17 дней, чтобы закупить бюллетени. Далее идет простая математика: срок закупки - 48 дней. На их изготовление нужно 22 дня. 48 + 22 = 70. Как успеть за 70 дней сделать необходимые процедуры, на которые есть 17 дней ?, - отметила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.
По словам заместителя председателя ЦИК Евгения Радченко, проблемы существуют также с агитацией за счет государственного бюджета.
"Весь этот процесс (агитация за счет госбюджета, - ред.) может не состояться из-за процедуры закупок: отсутствие информационных плакатов и агитации за счет госбюджета. Это нарушение прав как кандидатов, так и партий, а также нарушение прав избирателей на осознанный выбор. Это страшные вещи, которые нас ожидают", - рассказал он.
Председатель ЦИК Татьяна Слипачук сообщила, что, ориентировочно в среду, 29 мая, состоится встреча с представителями Верховной Рады, Кабмина, Минюста, министерства экономического развития и торговли и представителями государственного казначейства. На этой встрече планируется обсудить изменения в законодательство, которые позволят провести закупки в соответствии с законом и сроком, который необходим для обеспечения избирательного процесса.
Напомним, досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля 2019.