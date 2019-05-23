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Espreso.tvОбществоНа указ Зеленского о досрочных выборах действует принцип презумпции конституционности, - экс-глава КС Шевчук

На указ Зеленского о досрочных выборах действует принцип презумпции конституционности, - экс-глава КС Шевчук


фото: bihus.info
Указ президента Владимира Зеленского о проведении досрочных парламентских выборов является конституционным, пока Конституционный Суд не признает его неконституционным

Об этом заявил экс-глава Конституционного Суда Станислав Шевчук, передает Цензор.Нет

"С конституционными представлениями по процедуре могут обратиться 45 народных депутатов. Но нужно учесть, что по нормативным актам, в частности, указов президента, действует принцип презумпции конституционности. То есть, этот документ является конституционным, пока Конституционный Суд не признает его неконституционным... Сейчас указ действующий и может потерять силу, если КС огласит соответствующее решение", - заявил Шевчук.

Он добавил, что конституционная реформа 2016 г. наделила КС полномочиями давать определенное количество времени до того, как акт утрачивает силу.

Отметим, что в четверг, 23 мая, вступил в силу указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов 21 июля.

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