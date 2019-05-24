ЦИК просит президента, Раду и правительство решить вопрос закупок для выборов
Об этом сообщает Укринформ.
Для надлежащего обеспечения организации подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов 21 июля 2019 года ЦИК своим постановлением обратилась к президенту Украины, Верховной Раде, Кабмине о необходимости безотлагательно внести изменения в закон Украины "О публичных закупках", говорится в сообщении.
Отмечается, что решение принято из-за нехватки времени для проведения процедур закупок во время избирательного процесса и возможных рисков отмены указанных закупок.
Отмечается, что Центризбирком лишен возможности обеспечить подготовку и проведение этих выборов в соответствии с действующим законодательством Украины в сфере публичных закупок.
Кроме того, ЦИК приняла постановление "Об осуществлении окружными избирательными комиссиями по выборам народных депутатов Украины предоплаты при закупке товаров и услуг, необходимых для подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", которым установила размеры предоплаты на срок не более одного месяца при условии, что такой порядок расчетов предусмотрен соответствующим договором о закупке.
Отмечается, что ЦИК утвердила календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов.
С целью обеспечения одинакового применения законодательства о выборах нардепов, ЦИК утвердила разъяснение относительно порядка предоставления разрешения общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины, говорится в сообщении.
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