ЦИК просит президента, Раду и правительство решить вопрос закупок для выборов

24 мая, 2019, 20:28

ЦИК обратилась к президенту, парламенту и Кабмину относительно основных организационных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года

Об этом сообщает Укринформ.

Для надлежащего обеспечения организации подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов 21 июля 2019 года ЦИК своим постановлением обратилась к президенту Украины, Верховной Раде, Кабмине о необходимости безотлагательно внести изменения в закон Украины "О публичных закупках", говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято из-за нехватки времени для проведения процедур закупок во время избирательного процесса и возможных рисков отмены указанных закупок.

Отмечается, что Центризбирком лишен возможности обеспечить подготовку и проведение этих выборов в соответствии с действующим законодательством Украины в сфере публичных закупок.

Кроме того, ЦИК приняла постановление "Об осуществлении окружными избирательными комиссиями по выборам народных депутатов Украины предоплаты при закупке товаров и услуг, необходимых для подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", которым установила размеры предоплаты на срок не более одного месяца при условии, что такой порядок расчетов предусмотрен соответствующим договором о закупке.

Отмечается, что ЦИК утвердила календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов.

С целью обеспечения одинакового применения законодательства о выборах нардепов, ЦИК утвердила разъяснение относительно порядка предоставления разрешения общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время внеочередных выборов народных депутатов Украины, говорится в сообщении.