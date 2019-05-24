Выборы в Раду: ЦИК открыла счет для кандидатов и обнародовала "расценки"

24 мая, 2019, 17:08

Центральная избирательная комиссия открыла спецсчет для зачисления денежного залога кандидатов в народные депутаты Украины

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Центризбирком обнародовал номер специального счета, открытого для зачисления денежного залога кандидатов в народные депутаты Украины, говорится в сообщении.

Отмечается, что партия, которая выдвинула избирательный список кандидатов в Верховную Раду в общегосударственном округе должна внести 4,173 млн грн.

В то же время отмечается, чтобы стать кандидатом в одномандатном округе надо внести 41,73 тыс. грн.