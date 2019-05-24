Выборы в Раду: ЦИК открыла счет для кандидатов и обнародовала "расценки"
24 мая, 2019, 17:08
Центральная избирательная комиссия открыла спецсчет для зачисления денежного залога кандидатов в народные депутаты Украины
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Центризбирком обнародовал номер специального счета, открытого для зачисления денежного залога кандидатов в народные депутаты Украины, говорится в сообщении.
Отмечается, что партия, которая выдвинула избирательный список кандидатов в Верховную Раду в общегосударственном округе должна внести 4,173 млн грн.
В то же время отмечается, чтобы стать кандидатом в одномандатном округе надо внести 41,73 тыс. грн.
- Напомним, 20 мая во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов.
- 23 мая вступил в силу указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля.
- В Верховный суд поступило заявление о признании противозаконными действий президента Украины Владимира Зеленского по прекращению полномочий Верховной Рады.
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Экс-глава Конституционного Суда Станислав Шевчук заявил, что указ президента Владимира Зеленского о проведении досрочных парламентских выборов является конституционным, поскольку действует принцип презумпции конституционности.
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