Заместитель министра юстиции разъяснил Зеленскому закон о люстрации
23 мая, 2019, 17:52
Заместитель министра юстиции Сергей Петухов направил письмо в Администрацию президента с разъяснением законодательства об очищении власти
Об этом Сергей Петухов написал в Facebook .
"Субъект назначения отвечает за проведение люстрационной проверки и в случае выявления факта применения запретов, предусмотренных Законом, должен уволить такое лицо и отправить это решение Министерству юстиции. Мы вносим это лицо в люстрационный реестр. В случае невыполнения требований закона "Об очистке власти" окончательное решение должен принимать суд, и мы не исключаем такого варианта ", - написал он.
Отмечается, что для проверки правильности выполнения закона запрашиваем информацию о новоназначенных руководителей Администрации президента.
"Это совершенно обычная устоявшаяся практика Минюста, в которой нет ни капли политики", - добавил он.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой Администрации президента.
- Народный депутат Анна Гопко заявила, что назначение Андрея Богдана главой Администрации президента Украины нарушает два положения закона "Об очистке власти".
- Богдан раскритиковал люстрацию и заявил, что возглавляет АП законно.
- В Минюсте разъяснили, что новый глава Администрации президента Андрей Богдан подпадает под действие Закона "Об очистке власти" , потому что Богдан занимал должность уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики в правительстве Николая Азарова.
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