Заместитель министра юстиции разъяснил Зеленскому закон о люстрации

23 мая, 2019, 17:52

Заместитель министра юстиции Сергей Петухов направил письмо в Администрацию президента с разъяснением законодательства об очищении власти

Об этом Сергей Петухов написал в Facebook .

"Субъект назначения отвечает за проведение люстрационной проверки и в случае выявления факта применения запретов, предусмотренных Законом, должен уволить такое лицо и отправить это решение Министерству юстиции. Мы вносим это лицо в люстрационный реестр. В случае невыполнения требований закона "Об очистке власти" окончательное решение должен принимать суд, и мы не исключаем такого варианта ", - написал он.

Отмечается, что для проверки правильности выполнения закона запрашиваем информацию о новоназначенных руководителей Администрации президента.

"Это совершенно обычная устоявшаяся практика Минюста, в которой нет ни капли политики", - добавил он.