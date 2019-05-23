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Espreso.tvОбществоЗаместитель министра юстиции разъяснил Зеленскому закон о люстрации

Заместитель министра юстиции разъяснил Зеленскому закон о люстрации

Заместитель министра юстиции Сергей Петухов направил письмо в Администрацию президента с разъяснением законодательства об очищении власти

Об этом Сергей Петухов написал в Facebook .

"Субъект назначения отвечает за проведение люстрационной проверки и в случае выявления факта применения запретов, предусмотренных Законом, должен уволить такое лицо и отправить это решение Министерству юстиции. Мы вносим это лицо в люстрационный реестр. В случае невыполнения требований закона "Об очистке власти" окончательное решение должен принимать суд, и мы не исключаем такого варианта ", - написал он.

Отмечается, что для проверки правильности выполнения закона запрашиваем информацию о новоназначенных руководителей Администрации президента.

"Это совершенно обычная устоявшаяся практика Минюста, в которой нет ни капли политики", - добавил он.

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