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Зеленский назначил Богдана главой Администрации президента

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил главой своей администрации юриста Андрея Богдана

Об этом говорится в указе №304 / 2019, обнародованном на сайте президента.

Согласно части третьей ст. 106 Конституции Украины, учитывая п.2 ч.3 ст.3 Закона Украины "О государственной службе" постановляю: назначить Богдана Андрея Иосифовича главой Администрации президента Украины, говорится в указе.

До назначения адвокат Андрей Богдан был советником нового президента по юридическим вопросам.

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