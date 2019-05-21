Зеленский назначил Богдана главой Администрации президента
21 мая, 2019, 19:50
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил главой своей администрации юриста Андрея Богдана
Об этом говорится в указе №304 / 2019, обнародованном на сайте президента.
Согласно части третьей ст. 106 Конституции Украины, учитывая п.2 ч.3 ст.3 Закона Украины "О государственной службе" постановляю: назначить Богдана Андрея Иосифовича главой Администрации президента Украины, говорится в указе.
До назначения адвокат Андрей Богдан был советником нового президента по юридическим вопросам.
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