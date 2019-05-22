Назначение Богдана главой АП Зеленского является нарушением закона, - Гопко

22 мая, 2019, 09:24

Назначение Андрея Богдана главой Администрации президента Украины нарушает два положения закона Украины "Об очистки власти"

Об этом заявила народный депутат Украины, председатель комитета по иностранным делам Анна Гопко в Facebook.

"С учетом публичной информации Андрей Богдан не имеет права занимать должность главы АПУ на основании Закона" О очистки власти ". Вынесение Указа вопреки Закону означает, что Президент ставит себя выше закона и демонстрирует на всю страну истинное отношение к верховенства права", - написала Гопко .

"Согласно открытой информации, Андрей Богдан занимал такую должность: правительственный уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики. Впервые его назначил на эту должность Азаров 17.03.2010, освободил 14.02.2011 своим указом тогда президент Янукович. Второй раз Азаров назначил Андрея Богдана правительственным уполномоченным 11.07.2013 , а освободил уже Яценюк после Революции Достоинства 5.03.2014 года по собственному желанию ", - напомнила депутат.

Гопко подробно объяснила, какие именно положения закона "Об очистке власти" нарушает указ президента Зеленского.