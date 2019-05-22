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Богдан раскритиковал люстрацию и заявил, что возглавляет АП законно


фото: lb.ua
Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что попал под люстрацию (закон об очищении власти) несправедливо, а президент Владимир Зеленский не нарушал закон, назначив его на эту должность

Об этом Богдан заявил в эфире "112 Украина" .

"Я попал под закон о люстрации абсолютно несправедливо. Я закрыл одну очень коррупционную схему, которая выводила 2 млрд грн в год при всех властях. И автором этой коррупционной схемы при министерстве юстиции был один из авторов закона о люстрации", - сказал Богдан.

При этом глава АП заявил, что его должность и должности его заместителей выведены из-под действия закона о люстрации.

"Если я могу занимать какую-то должность на территории Украины, то это глава Администрации президента или его заместитель. Поэтому в этом нет нарушения ни норм морали, ни норм закона", - сказал Богдан.

Сам закон об очищении власти Богдан назвал непрофессионально прописанным.

"Столь непрофессионально прописан закон, что каждый, кто хотел выйти из-под действия этого закона, съездил в командировку на один день на территорию боевых действий, получил статус участника боевых действий при люстрации не попадает. А тысячи порядочных людей, которые ничего плохого в жизни не сделали, защищали интересы общества, до сих пор находятся под действием этого закона ", - сказал Богдан.

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