Глава АП Богдан подпадает под люстрацию, - Минюст
Об этом сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов в Facebook.
Отмечается, что должность главы АП подлежит люстрации.
Статус этой должности не имеет значения, ведь профильный "Закон об очищении власти" четко называет эту должность и не отсылает к закону о государственной службе.
"Если кто-то считает люстрационный закон несправедливым, то это не освобождает его от обязанности его выполнять", - отметил Петухов.
Он добавил, что люди, которые не попали в перечень люстрированніх лиц, так как были уволені до вступления в силу закона о люстрации, не могут занимать государственные должности до 2024 года так же, как и лица, внесенные в этот список.
Напомним, согласно открытой информации, Андрей Богдан занимал такую должность: правительственный уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики. Впервые его назначил на эту должность Николай Азаров 17.03.2010, уволил 14.02.2011 своим указом тогда президент Янукович.
Вдруг Азаров назначил Андрея Богдана правительственным уполномоченным 11.07.2013, а уволил уже тогдашний премьер Арсений Яценюк после Революции Достоинства 5.03.2014 года по собственному желанию.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой Администрации президента.
- Народный депутат Анна Гопко заявила, что назначение Андрея Богдана главой Администрации президента Украины нарушает два положения закона "Об очищении власти".
- Богдан раскритиковал люстрацию и заявил, что возглавляет АП законно.
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