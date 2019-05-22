Глава АП Богдан подпадает под люстрацию, - Минюст

22 мая, 2019, 18:50

Глава Администрации президента Андрей Богдан подпадает под действие Закона "Об очищении власти"

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов в Facebook.

Отмечается, что должность главы АП подлежит люстрации.

Статус этой должности не имеет значения, ведь профильный "Закон об очищении власти" четко называет эту должность и не отсылает к закону о государственной службе.

"Если кто-то считает люстрационный закон несправедливым, то это не освобождает его от обязанности его выполнять", - отметил Петухов.

Он добавил, что люди, которые не попали в перечень люстрированніх лиц, так как были уволені до вступления в силу закона о люстрации, не могут занимать государственные должности до 2024 года так же, как и лица, внесенные в этот список.

Напомним, согласно открытой информации, Андрей Богдан занимал такую должность: правительственный уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики. Впервые его назначил на эту должность Николай Азаров 17.03.2010, уволил 14.02.2011 своим указом тогда президент Янукович.

Вдруг Азаров назначил Андрея Богдана правительственным уполномоченным 11.07.2013, а уволил уже тогдашний премьер Арсений Яценюк после Революции Достоинства 5.03.2014 года по собственному желанию.