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Зеленский назначил Богдану пять заместителей

Владимир Зеленский своими указами назначил пять заместителей главы Администрации президента

Об этом говорится в указах, которые обнародованы на сайте президента.

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами назначил пять заместителей главы Администрации президента.

Указом №306 / 2019 назначен Сергей Трофимов первым заместителем главы Администрации президента Украины.

Указом №307 / 2019 назначен Юрий Костюк заместителем главы Администрации президента Украины.

Указом №308 / 2019 назначен Руслан Рябошапка заместителем главы Администрации президента Украины.

Указом №309 / 2019 назначена Елена Зеркаль заместителем главы Администрации президента Украины.

Указом №310 / 2019 назначен Кирилл Тимошенко заместителем главы Администрации президента Украины.

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