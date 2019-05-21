Зеленский назначил Богдану пять заместителей
21 мая, 2019, 20:24
Владимир Зеленский своими указами назначил пять заместителей главы Администрации президента
Об этом говорится в указах, которые обнародованы на сайте президента.
Президент Украины Владимир Зеленский своими указами назначил пять заместителей главы Администрации президента.
Указом №306 / 2019 назначен Сергей Трофимов первым заместителем главы Администрации президента Украины.
Указом №307 / 2019 назначен Юрий Костюк заместителем главы Администрации президента Украины.
Указом №308 / 2019 назначен Руслан Рябошапка заместителем главы Администрации президента Украины.
Указом №309 / 2019 назначена Елена Зеркаль заместителем главы Администрации президента Украины.
Указом №310 / 2019 назначен Кирилл Тимошенко заместителем главы Администрации президента Украины.
- Напомним, 20 мая на инаугурации Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду.
- 21 мая президент Зеленский подписал указ о прекращении полномочий Верховной Рады.
- Зеленский просит Парубия созвать внеочередное заседание Совета .
- 21 мая президент Зеленский освободил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и назначил на его место Руслана Хомчака - генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины, командующего оперативного командования "Юг" и непосредственного участника войны на востоке Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил главой своей администрации юриста Андрея Богдана .
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