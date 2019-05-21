Зеленский назначил Богдану пять заместителей

21 мая, 2019, 20:24

Владимир Зеленский своими указами назначил пять заместителей главы Администрации президента

Об этом говорится в указах, которые обнародованы на сайте президента.

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами назначил пять заместителей главы Администрации президента.