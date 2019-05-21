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Зеленский просит Парубия созвать внеочередное заседание Совета


фото: president.gov.ua
21 мая президент Украины Владимир Зеленский призвал спикера Верховной Рады созвать внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов

Об этом он сообщил в Twitter.

"Прошу Председателя Верховной Рады Андрей Парубий созвать завтра, 22 мая, внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов", - говорится в сообщении.

Напомним, что советник Зеленского Андрей Богдан заявил, что внеочередное заседание Верховной Рады, где пройдет голосование о проведении досрочных парламентских выборов 21 июля и в внесения изменений в избирательное законодательство, может произойти в среду, 22 мая.

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