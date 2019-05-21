21 мая, 2019, 17:57

Об этом он сообщил в Twitter.

"Прошу Председателя Верховной Рады Андрей Парубий созвать завтра, 22 мая, внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов", - говорится в сообщении.

Прошу Председателя Верховной Рады Андрей Парубий созвать завтра, 22 мая, внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов. pic.twitter.com/7QWouj9PpD - Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) May 21, 2019

Напомним, что советник Зеленского Андрей Богдан заявил, что внеочередное заседание Верховной Рады, где пройдет голосование о проведении досрочных парламентских выборов 21 июля и в внесения изменений в избирательное законодательство, может произойти в среду, 22 мая.